La LGFP revient sur sa décision de limiter le nombre de joueurs étrangers

Dans un courrier adressé aux présidents des clubs évoluant dans le championnat guinéen de football, ce vendredi 1er février 2019, le secrétaire général de la ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) Mamady Diomandé revient sur la modification de l’article 32 du règlement du championnat national de Ligue 1 et 2 qui limitait le nombre de joueurs étrangers dans les clubs.« Chaque club de Ligue 1 peut qualifier 15 joueurs étrangers et ne peut utiliser que 8 au maximum au cours d’une rencontre ; chaque club de Ligue 2 peut qualifier 5 joueurs étrangers et ne peut utiliser que 3 au cours d’une rencontre », indique ce nouveau courrier. Selon un premier courrier daté du 26 décembre 2018, la LGFP avait modifié l’article en soulignant que « chaque club de Ligue 1 peut qualifier et utiliser autant de joueurs étrangers dans la limite de sa compétence ; chaque club de Ligue 2 peut qualifier 15 joueurs étrangers et ne peut utiliser que 8 au maximum au cours d’une rencontre ».