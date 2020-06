La majorité des guinéens n’a pas profité de la gratuité de l’eau, l’électricité et les transports communs

L’Etat reconduit pour trois (03) mois, Juillet-Aout-Septembre 2020, la gratuité de l’eau, l’électricité et des transports publics (Bus et Train). La décision du gouvernement annoncée mercredi, 24 juin par le Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana, fait suite à une première gratuité de l’eau et de l’électricité qui n’a pas profité à la majorité des guinéens.

EDG a choisi la période de la 1ère phase du plan de riposte économique au Covid-19, pour multiplier les délestages et autres séquences de coupures intempestives d’électricité dans les quartiers de Conakry et dans les préfectures.

Conséquence, l’obscurité a généré les manifestations ou émeutes du courant électricité même dans la commune de Kaloum, siège de la Présidence de la République, de l’Administration publique et des Entreprises, Sociétés Mixtes, et des Banques et Assurances.

La réactualisation de la gratuité de l’eau et de l’électricité, pourrait ne produire aucun effet bénéfique pour les ménages toujours victimes de délestages dans les quartiers de Conakry.

Cependant, malgré la face cachée du non-respect du volet-eau-électricité de la composante sociale de la phase 1 du plan de riposte économique au Covid-19, le Premier Ministre a lancé la phase 2 du plan de riposte pour les mois de juillet, Aout et Septembre 2020.

Outre les transferts monétaires pour 240.000 ménages et la suspension des droits de douane applicables à l’importation des produits de pêche, le Premier Ministre Kassory Fofana a lâché ses directives « L’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) déploiera, dans les prochaines semaines, un vaste programme de transferts monétaires au bénéfice d’un premier groupe cible de 240. 000 ménages, à raison de 250. 000 francs guinéens par ménage et par mois.

Ces transferts seront accompagnés de distribution de vivres aux foyers communautaires infectés et de la poursuite de la campagne de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires entreprises en phase 1 ;

– Toutes les mesures destinées à soulager directement les populations, à savoir la gratuité de l’eau, de l’électricité et des transports publics (bus et train) sont reconduites pour trois mois, soit de juillet à septembre 2020 ;

– Le paiement de la redevance sur les droits de douane à l’importation pour les denrées de première nécessité est suspendu jusqu’à la fin de l’année. Cette mesure est déjà effective depuis le 1er juin. Les denrées concernées sont le riz, le sucre, le lait, l’huile et l’oignon ;

– Une réserve de sécurité alimentaire sera créée pour parer tout risque de crise d’approvisionnement, notamment pendant la période de soudure (août et septembre 2020) ».

Ibrahima Kassory Fofana, fort des résultats tirés de l’investissement de 845 milliards de fg dont un effort budgétaire de l’Etat de 730 milliards de fg, dans les composantes de la 1ere phase du plan de riposte, cible d’autres mesures pour la phase 2 du plan de riposte au Covid-19 « Les droits de douane applicables à l’importation des produits de pêche sont suspendus, à l’exception de la RTL et un programme d’importation de 6 000 tonnes de poissons congelés va être mis en œuvre sous l’égide du ministère chargé de la pêche et de l’économie maritime pour résorber le déficit projeté ; Les taxes frappant les contrats d’assurance santé et d’assurance vie seront réduites et les primes d’assurances sur la vie seront désormais déductibles de l’assiette imposable au titre des années 2020 et 2021 ; L’inclusion financière sera encouragée par la facilitation de l’accès du plus grand nombre d’usagers aux services financiers digitaux » a conclu Kassory Fofana, non sans évoquer les appuis aux entreprises et aux activités économiques.

Le fonds de garantie bancaire de 50 milliards de fg et un fonds d’appui aux groupements d’Intérêt Economique (GIE) et aux PME avec un montant de 40 milliards de fg, ont été mis en place par le Chef de l’Etat. Des montants importants ont été mis à la disposition de certains acteurs du monde agricole.