La Mauritanie condamne l’attaque d’un aéroport saoudien

Le gouvernement mauritanien, dans un communiqué reçu vendredi à APA, a vigoureusement condamné l’attaque de l’aéroport d’Abha (Arabie Saoudite) ayant causé la blessure de 26 civils de différentes nationalités dont trois femmes et deux enfants.« Nous condamnons avec la dernière énergie cette attaque terroriste. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité au Royaume d’Arabie Saoudite dans tout ce qui est de nature à toucher à la préservation de sa sécurité, à l’intégrité de son territoire et à son rôle central dans la région et dans le monde », lit-on dans le communiqué.

L’attaque de l’aéroport d’Abha, en Arabie Saoudite, est survenue mercredi dernier. Elle a été ensuite revendiquée par la milice houthie soutenue par l’Iran. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération a indiqué que le « fait de viser des infrastructures civiles et des zones habitées et d’effrayer des innocents en sécurité est un acte contraire aux coutumes, aux valeurs et aux conventions internationales ».

La Mauritanie, liée par des relations privilégiées avec l’Arabie saoudite, soutient la coalition saoudienne engagée au Yémen. Toutefois, elle continue d’entretenir des relations diplomatiques avec Téhéran, ennemi juré de Ryad.