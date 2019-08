La Mauritanie condamne une attaque armée contre l’Arabie Saoudite

Le gouvernement mauritanien a condamné une récente attaque aux drones piégés contre des installations gazières en Arabie saoudite et revendiquée par les houthis soutenus par l’Iran au Yémen, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger reçu vendredi à APA.Ainsi la Mauritanie a « dénoncé avec véhémence cette action criminelle qui vise la sécurité et la stabilité du royaume, autant que l’approvisionnement mondial en énergie ».

Il y a 6 jours de cela¸ les houthis avaient annoncé avoir mené une attaque à l’aide de dix drones contre le champ gazier saoudien de Shaybah. Le groupe avait considéré ainsi qu’il s’agissait de l’attaque « la plus massive jamais lancée » contre ce pays.

De leur côté, les Saoudiens avaient parlé d’une attaque menée par des drones piégés.

Dans son communiqué, Nouakchott a réaffirmé son « entière solidarité et son soutien à l’Arabie Saoudite dans son droit légitime de défendre sa sécurité et l’intégrité de son territoire ».

Liée avec l’Iran par des relations diplomatiques complètes, la Mauritanie fait partie de la coalition anti-houthie menée par l’Arabie saoudite au Yémen.