La Mauritanie met en adjudication 19 milliards FCFA en sukuks

Le ministère des Finances mauritanien et la Banque centrale de Mauritanie (BCM) ont annoncé conjointement le lancement d’appels d’offres pour la cession de bons de trésor islamiques (sukuks) d’un montant global de 1,2 milliard d’ouguiya MRU, soit environ 19 milliards de FCFA.Cette session est composée de 3 émissions distinctes, précise la BCM dans un communiqué consulté mardi par APA.

Il s’agit de 3 émissions successives au 25 septembre courant, au 30 octobre prochain et au 27 novembre prochain, d’un montant de 400 millions d’ouguiya MRU chacune et pour des échéances de 28 jours, 90 jours et 180 jours.

Les dates limite de règlement pour cette mise en adjudication ont été fixées respectivement aux 26 septembre, 31 octobre et 29 novembre 2019.