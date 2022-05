La Mauritanienne Fatimetou Abdel Malick élue présidente de CGLUA

La Région de Nouakchott représentée par Mme Fatimetou Abdel Malick, a été élue nouvelle Présidente de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) pour les trois prochaines années, a annoncé lundi l’organisation panafricaine.Dans un communiqué, CGLUA a précisé que son Assemblée générale élective, tenue dans le cadre de la 9ème édition du Sommet Africités (Kisumu 17-21 mai) a élu les nouveaux membres du bureau de l’organisation.

Il s’agit, selon la même source, des 45 membres du Conseil panafricain de CGLUA, des 15 membres du Comité exécutif, des 5 membres du Comité de gestion financière et des 5 vice-présidents.

Parmi les 15 membres du Comité exécutif de CGLUA, figure l’Association marocaine des Présidents des Conseils communaux, (AMPCC), lit-on dans le communiqué.

À cette occasion, Mme Fatimetou Abdel Malick a déclaré que « le mandat qui débute sera le mandat de tous les défis, que nous ne pourrons relever qu’ensemble et chacun séparément dans son segment. »

“Je m’efforcerai de porter notre voix aussi loin et le plus efficacement possible et à contribuer à faire de notre organisation un acteur incontournable à l’échelle du continent mais aussi sur le plan international », a-t-elle ajouté.