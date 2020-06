La nationale Mamou-Faranah menacée de rupture

La route nationale numéro 2 qui relie Mamou à Faranah est de nos jours dans un mauvais état. La situation a commencé à s’empirer au début de la saison des pluies. La route Mamou-Faranah risque d’être coupée.

Tout au long de la nationale Mamou-Faranah on y voit des trous béants et des flaques d’eau qui surprennent les usagers.

De la sortie de la ville de Mamou, à Balancia et Berteya dans la sous-préfecture de Soyah à Soloyah, Kalia,Sandenia, lahiya-faranah, Souleymania dans Faranah en passant par les sous-préfectures de Ouré-Kaba dans Mamou à la localité de Marella dans Faranah, les nids de poules sont visibles partout.

Des véhicules chargés de marchandises se renversent au milieu de la route, perturbant la circulation et causant des dégâts matériels importants. Les citoyens riverains de ce tronçon dégradé sont souvent obligés de trouver des morceaux de bois et des blocs de pierre pour boucher les trous.

L’endroit le plus dégradé est celui de Balancia dans le district de Berteya, sous-préfecture de Soyah dans la préfecture de Mamou.

La dégradation de la nationale numéro 2 (Mamou-Faranah), risque de compliquer le déplacement et la situation des usagers si des mesures correctives n’étaient pas prises.

Et si les dispositions ne sont pas prises à temps, la circulation sera bientôt coupée sur la route Mamou-Faranah.