La PCG organise la première édition du tournoi de confraternité

La Pharmacie Centrale de Guinée (PCG), a lancé ce samedi 02 février 2019, la première édition du tournoi de football dénommé « Tournoi de Confraternité» dans les installations de l’annexe du stade du 28 septembre.

Ce tournoi vise à rapprocher davantage les professionnels de santé pour une meilleure intégration dans ce secteur. Cette première édition du Tournoi de Confraternité, initiée par la direction générale de la PCG se tiendra pendant une semaine entre six équipes dont, la Pharmacie centrale de Guinée, les CHU de Donka et d’Ignace-Deen, l’Hôpital de l’amitié Sino-guinéen, le système des Nations-Unies, les ONG Internationales et la direction régionale de la santé de la ville de Conakry. Docteur Moussa Konaté, directeur de la pharmacie centrale de Guinée a dégagé l’objectif de ce tournoi qui est à sa première phase d’expérimentation. Selon lui, pour d’avantage renforcer les liens entre tous ces acteurs, il est important de les réunir au-delà du travail à travers le sport qui est un facteur d’union. ‘’ C’est une initiative de la PCG et l’ensemble du personnel pour renforcer les liens entre les acteurs du système de santé guinéen. Il n’y a pas que des pharmaciens ou des médecins, c’est tout un ensemble (…), vous avez pu constater que parmi les équipes, des partenaires techniques et financiers font parties du tournoi. Pour nous c’est un moyen de renforcer les liens de collaboration entre la pharmacie centrale de Guinée et tous ces partenaires sans exception. Le football par sa nature est un vecteur de rapprochement mais aussi par sa façon de faire est un exercice physique. Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, les comptables, les partenaires techniques et financiers, tous se mettent ensemble pour la santé de la population guinéenne », a expliqué Docteur Moussa Konaté, DG de la PCG.

Pour les premières confrontations, le CHU d’ignace-deen a disposé de son homologue de Donka sur le score sans appel de 3-o. Tandis que, l’hôpital Sino-guinéen s’est défait de l’équipe du Système des Nations –Unies (1-0). La troisième rencontre s’est soldée par la victoire de l’équipe de la direction régionale de la santé de la ville de Conakry face aux ONG internationales (2-1). Pour le capitaine de l’équipe d’Ignace-deen, Sylla Oumar, vainqueur du match contre le CHU de Donka, cette initiative innovante de la PCG favorise le rapprochement des acteurs du système sanitaire guinéen à travers leur sport favori qu’est le football. ‘’ Ce tournoi est une première en Guinée dans le secteur de la santé. Nous remercions la PCG et son directeur qui a pensé à réunir les professionnels de la santé à travers des matchs pour renforcer nos liens. Nous avons gagné ce match d’ouverture qui nous propulse directement en demi-finale de ce tournoi et nous espérons remporter le premier trophée du tournoi corporatif de confraternité’’ a souhaité l’heureux capitaine du premier centre hospitalier de la Guinée. Cette première campagne a connu la participation d’une foule déterminée et attentionnée pour suivre les premières rencontres alléchantes de ce tournoi offert par la pharmacie centrale de Guinée