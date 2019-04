La peste équine déclarée au Tchad

Le ministre de l’Elevage et des Productions Animales, Gayang Souaré a fait état de la mortalité massive des ânes et des chevaux enregistrée dans certaines provinces depuis quelques semaines à cause du virus de la peste équine. »Suite aux investigations épidémiologiques diligentées par les services techniques du ministère, des prélèvements ont été analysés. Les résultats de ces analyses ont confirmé la présence du virus de la peste équine » a-t-il déclaré.

Le ministre souligne que, cette maladie vient également d’être notifiée par certains pays africains à l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).

« La peste équine » dit-il est une maladie virale qui touche les équidés et dans les rares cas les chiens.

Sans donner le nombre des morts enregistrés, le ministre Gayang Souaré précise que la peste équine n’est pas transmissible à l’homme. « Cependant, comme pour toute Maladie réputée légalement contagieuse des animaux sur le territoire de la République du Tchad, des dispositions exceptionnelles et immédiates doivent être prises ».

Parmi les mesures prises, le ministre Gayang Souaré annonce « qu’une notification immédiate de la maladie vient d’être faite par la Directrice des Services Vétérinaires à l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) ».

Il a été décidé de la restriction des mouvements des équidés dans les zones infectées, l’interdiction des foires et des échanges commerciaux ainsi que le transport des animaux vers les zones indemnes.

Les cadavres seront détruits et enfouis dans la zone du foyer, en utilisant des méthodes et produits appropriés.