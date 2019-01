La politique règne à la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent pour l’essentiel de sujets politiques, avec notamment la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des cinq candidats à la présidentielle du 24 février 2019.« 5sur 5 », barre ainsi à sa Une Le Quotidien, avant d’informer à sa page 5 que « Cette fois-ci, c’est une liste définitive ». Le Conseil constitutionnel a en effet confirmé la liste provisoire des 5 candidats qu’elle avait rendue publique le 14 janvier dernier.

Il s’agit de Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, El Hadj Issa Sall et Madické Niang. Karim Wade et Khalifa Sall ont vu leurs recours rejetés par le Conseil constitutionnel.

Le journal EnQuête revient sur cette même actualité et voit à travers la décision du Conseil constitutionnel une « confirmation du 5 majeur ». Dans ses colonnes, le journal explique les raisons de l’irrecevabilité des requêtes de Khalifa et Karim.

Parlant du rejet des candidatures de Karim, Khalifa et les autres candidats qui avaient introduit des recours auprès du Conseil constitutionnel, WalfQuotidien signale que « Le miracle tant attendu par les candidats recalés et qui avaient déposé des recours n’a pas eu lieu hier ».

Et Vox Populi de conclure que « Khalifa Sall et Karim Wade (sont) victimes du KO… constitutionnel ».

Sur un tout autre sujet, le quotidien national Le Soleil consacre sa parution du jour au lancement du dragage du fleuve Saloum (centre) et reprend cette déclaration du président de la République, Macky Sall : « Je veux redonner à Kaolack (centre) sa vocation portuaire ».

Le journal informe que « cinq navires (sont) déjà acquis » à cet effet et que l’inauguration du pont de Farafenni devant relier le nord et le sud du Sénégal est prévue ce lundi.

De son côté, L’Observateur revient sur ce qu’il qualifie de « dernières misères du bac » qui assurait la traversée sur le fleuve Gambie et relate les cas de « corruption, racket, injures, bagarres et morts » notés à cet endroit et relate des « témoignages inédits d’usagers du Ferry et commerçants de Soma ».