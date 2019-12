La première voiture électrique 100% marocaine verra le jour prochainement (chef de gouvernement)

Le Chef de gouvernement marocain, Saad Eddine El Otmani a annoncé, ce lundi, que la première voiture électrique 100% marocaine verra le jour prochainement.Lors de la séance mensuelle au parlement, le chef de l’exécutif a ajouté qu’ « il y a beaucoup de choses que je ne veut pas en parler que lorsqu’elles se réalisent ».

Il est à signaler que le Maroc veut passer à partir de cette année des milliers de commandes de voitures électriques et hybrides avec l’objectif affiché d’atteindre d’ici trois années un taux de 30% dans le parc automobile de l’administration publique.

Ce parc est estimé à plus de 118.000 véhicules, ce qui fait de lui l’un des plus gros parcs à l’échelle régionale et continentale, voire internationale. Dans les détails, la décision est déjà prise par le gouvernement pour passer les premières commandes dès l’exercice budgétaire en cours.

Pour rappel, le Maroc est le champion continental dans la production de voitures. Dans ce sens, le Royaume a pu dépasser l’Afrique du Sud en 2018 grâce aux voitures produites dans les unités industrielles de «Renault» à Casablanca et à Tanger.

Une production qui s’est élevée à environ 402.000 voitures, destinées en grande partie aux marchés européens, d’Asie et d’Afrique. Ainsi, la production nationale de voitures a bondi de plus de 800% en moins de huit ans, passant de 50.000 en 2012 à plus de 400.000 l’an dernier.

Cette performance a permis d’atteindre une augmentation de 300% en termes de volumes exportés par l’industrie automobile nationale, atteignant par la même occasion les 70 milliards de dirhams d’exportations pour le secteur.