La presse béninoise se fait l’écho de la grève des chauffeurs de taxi minibus

Les journaux béninois de ce mardi traitent principalement des désagréments causés par la grève des conducteurs de taxi minibus à Cotonou, de l’insécurité dans le pays et du déploiement de la Télévision Numérique Terrestre.L’Économiste fait savoir que « les passagers du tronçon Akassato- marché Dantokpa vivent le calvaire » parce que les conducteurs de taxi minibus de la commune d’Abomey Calavi, assurant cette liaison, sont en grève depuis hier lundi pour une durée d’une semaine.

Ce journal explique que les grévistes sont en colère à cause des tracasseries policières dont ils seraient quotidiennement victimes. Pour sa part, La Diaspora de Sabbat informe que « les conducteurs de minibus dénoncent un acharnement ».

En outre, dans Daabaru, ces derniers déplorent le fait qu’ « aucun point d’embarquement ou de débarquement ne soit réservé aux taxis encore moins aux minibus ».

Sur un tout autre sujet, Fraternité annonce que « 3 braqueurs (ont été) arrêtés et écroués, 4 ravisseurs d’enfants appréhendés et 2 demandeurs de rançon arrêtés ». De l’avis de ce journal, « la Police républicaine contre-attaque et œuvre pour rétablir la quiétude dans tous les départements du Bénin ».

Pour sa part, Info Plus rapporte que les prises d’otage sont « la nouvelle trouvaille des brigands » et en appelle, par conséquent, à la vigilance des populations.

Sur la mise en œuvre de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), La Nation informe que le président du Comité de pilotage de la télévision numérique terrestre a pris contact avec le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Et selon le quotidien national, il ressort de l’entretien entre les deux hommes que tous les équipements sont déjà installés et tout le réseau est entièrement opérationnel pour une mise en œuvre imminente de la TNT au Bénin.