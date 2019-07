La presse ivoirienne célèbre la qualification des Eléphants en 8è de finale

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire national célèbrent la victoire de l’équipe nationale de football (4-1) face à la Namibie en match comptant pour la dernière journée qualificative pour les 1/8è de finale de la CAN 2019 qui se déroule en Egypte.Le Jour Plus ouvre le bal de la victoire avec ce titre : CAN 2019/ Côte d’Ivoire-Namibie : les Eléphants se réveillent et barrissent 4 fois. Le capitaine Serey Dié, l’homme du match.

A sa suite, Le Quotidien d’Abidjan sort son tam-tam et enchaine «les Eléphants laminent la Namibie et se qualifient». Les Eléphants en 8è de finale de la CAN 2019, précise dans le même tempo, Le Patriote, là où dans un son de trompette différent Le Nouveau Réveil fait remarquer que « les Eléphants en 8è de finale…sans convaincre ».

Notre Voie qui n’entend pas les choses de la même oreille entonne un autre son de cloche en soulignant que les Eléphants se sont qualifiés « brillamment » face à la Namibie. Ce qui fait dire à Le Mandat que le coach Ibrahim Kamara revient de loin.

« Eléphants, l’aventure continue», se contente L’Expression dans un tango rassurant avec L’Intelligent d’Abidjan. Pour ce confrère, après leur qualification, Kamara et les Eléphants « font mentir ceux qui ont dit qu’ils ne valent rien ».

«CAN 2019 : les Eléphants se maintiennent dans la compétition», résume L’Inter à côté de LG Infos qui ferme le bal en plongeant son lectorat dans les secrets de la victoire de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire.