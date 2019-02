La presse ivoirienne commente le tête-à-tête Ouattara-Macron à l’Elysée

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national continuent de commenter le tête-à-tête à l’Elysée entre le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron.« Tête-à-tête à l’Elysée : ce que Ouattara et Macron se sont dit », barre en Une Le Jour Plus. « Ouattara tue la polémique Ocampo et disqualifie les anti-Cfa après sa rencontre avec Emmanuel Macron », précise L’Intelligent d’Abidjan.

Débat autour du Franc Cfa, le président ghanéen répond à Ouattara, titre pour sa part Notre Voie à côté de Le Temps qui croit connaître les dessous des déclarations à la presse du président ivoirien après sa rencontre avec son homologue français.

Le régime d’Abidjan est sous une « énorme » pression, estime ensuite ce journal. Ce qui fait dire à Le Quotidien d’Abidjan, que coincé à Paris après l’affaire « je ne connais pas Ocampo », Ouattara se mélange les pédales.

De son côté, s’intéressant à la « querelle » en cours autour du francs CFA, LG Infos pense que Alassane Ouattara est en mission pour la Françafrique.