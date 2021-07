La presse sénégalaise se fait l’écho de la ruée vers les vaccins

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA sont dominés par les sujets liés à la Covid-19, des structures sanitaires à l’arène nationale de lutte.« La grande ruée vers les vaccins », titre le quotidien national Le Soleil, notant que des centres de santé de Dakar ont reçu des doses là où d’autres ont épuisé les leurs en l’espace de deux jours.

Le Quotidien qualifie cette ruée vers les centres de santé de « fièvre vaccinale ». Le journal semble se féliciter du « début de prise de conscience de la gravité de la maladie » et annonce que « plus de 500 mille doses de Johnson & Johnson et Sinopharm (sont) attendues aujourd’hui ».

L’Observateur pointe pour sa part une « autre épidémie » dans cette pandémie, consécutive notamment à « la ruée vers les pharmaciens et les dangers de l’automédication ». Le docteur Thiemokho Diop alerte ainsi « sur les risques d’hépatite et des troubles cardiaques ».

Dans L’AS, sa consœur Khardiatou Diallo Gaye, responsable du centre de traitement des épidémies (CTE) de l’hôpital Fann, révèle que « 99% des cas de grippe vont être positifs s’ils sont testés au Covid-19 ». Beaucoup de Sénégalais se plaignent ces temps-ci de maux que d’aucuns qualifient le plus souvent de grippe.

Sur un autre sujet, Le Témoin titre « 3500 milliards dans le vent », indiquant notamment que le Trésor public a été délesté de cette somme au titre des dépenses fiscales. « Censées booster le pouvoir d’achat des ménages et créer des gains économiques, ces exonérations n’ont en réalité pas servi à grand-chose », souligne le quotidien. Elles « coûtent (plutôt) cher à l’Etat », ajoute cette fois Les Echos qui rapporte que de « grosses faveurs » ont été accordées à des entreprises.

En sports, Walf Quotidien souligne que les amateurs de lutte seront « livrés au virus » samedi prochain pour le combat Balla Gaye 2-Bombardier. L’Observateur indique en revanche que de « gros nuages » planent sur l’affiche, le promoteur Gaston Mbengue étant « suspendu à une décision du gouverneur » de Dakar, Al Hassan Sall.

Record semble avoir une longueur d’avance sur les autres journaux puisqu’il informe que « les promoteurs (sont) déboutés par Al Hassan Sall ». Il leur a fait savoir « que les combats vont désormais se tenir en huis clos total » en raison de l’explosion des cas de coronavirus.