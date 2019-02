La responsabilité sociétale, une priorité pour le cimentier LafargeHolcim Côte d’Ivoire

La responsabilité sociétale constitue une priorité LafargeHolcim, un cimentier présent en Côte d’Ivoire depuis 1952.Selon une note d’information transmise à APA, mercredi, « l’entreprise applique une politique santé et sécurité à l’avant-garde de l’industrie du ciment ». Au quotidien, elle mène ses activités avec un objectif de zéro accident, assurant des conditions de travail saines et sûres pour ses employés et ses sous-traitants.

L’entreprise «maintient un système global de gestion de la santé et de la sécurité, conçu pour améliorer en permanence la performance et gérer activement les risques de ses activités », rapporte la même source, ajoutant que LafargeHolcim « respecte les exigences légales et réglementaires ainsi que les règles de l’industrie et vise à dépasser les standards internationaux ».

LafargeHolcim Côte d’Ivoire est le producteur du ciment Bélier et est présent en sur le territoire ivoirien depuis 1952. Le cimentier a été plusieurs fois lauréat du «concours CNPS » en matière de santé et sécurité au travail.