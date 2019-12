La révision des listes électorales se poursuit à Mamou

Entamé jeudi dernier, l’enrôlement des électeurs se poursuit dans les 14 circonscriptions électorales de la préfecture de Mamou avec 102 CAERLE dont 33 dans la commune urbaine. Partout les citoyens sont mobilisés pour se faire recenser d’ici dimanche 15 décembre 2019 afin de pouvoir voter au compte des élections législatives du 16 février 2020.

Joint au téléphone, le président de la Commission Electorale Préfectorale Indépendante (CENI) de Mamou, Aboubacar Keita a dit que l’opération se déroule dans les bonnes conditions. Il y’a des petites difficultés, mais les activités se déroulent très bien. Nous avons 102 CAERLE avec 102 Kits. Au début trois (3) kits sont tombés en panne mais nous avons procédé à leur remplacement.»

Pour le président de la CAERLE numéro 2985 du quartier Almamya, Almamy Oumar Barry, « l’enrôlement des électeurs se poursuit. Officiellement le recensement devait commencer le 21 de ce mois mais à cause des remous sociaux cela n’a pu se faire qu’à partir du 24 novembre 2019.Au début il n’y avait pas d’engouement mais plus nous avançons plus l’engouement naît.» a-t-il laissé entendre.

A signaler que les opérations d’enrôlement se poursuivront jusqu’au 15 décembre.