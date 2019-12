La saisie du Stena Impero vient tout juste d’être levée, dit l’Iran

La saisie du pétrolier Stena Impero vient tout juste d’être levée, a annoncé mercredi Téhéran, laissant entrevoir un départ imminent de ce navire retenu depuis plus de deux mois en Iran.

« Avec le suivi du ministère des Affaires étrangères et la coopération du pouvoir judiciaire et de l’Organisation portuaire et maritime, on a finalisé aujourd’hui la levée de la saisie visant le navire Stena Impero », indique un message sur le compte Twitter d’Abbas Moussavi, porte-parole des Affaires étrangères.

« Mais le dossier [judiciaire] concernant certaines infractions et les dégâts environnementaux [que l’Iran reproche au pétrolier] restera ouvert », ajoute le message

« Le capitaine et le propriétaire ont signé à ce sujet un engagement par écrit par lequel ils acceptent [par avance] le verdict » qui sera prononcé à l’issue de la procédure, écrit encore M. Moussavi.

Téhéran avait annoncé lundi que le Stena Impero, pétrolier suédois battant pavillon britannique saisi le 19 juillet dans le détroit d’Ormuz par les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, était désormais « libre de ses mouvements ».

La compagnie suédoise Stena Bulk, propriétaire du navire, a indiqué mardi soir que le pétrolier était toujours ancré en face du port de Bandar Abbas (Sud).

Le directeur général de la compagnie, Erik Hanell, avait ainsi démenti auprès de l’AFP l’information donnée plus tôt par TankerTrackers, site spécialisé dans la surveillance des navires-citernes sur la planète, et selon laquelle le Stena Impero avait quitté son mouillage.

« Nous attendons avec impatience que le contrôle portuaire donne l’autorisation au navire de partir », avait-il déclaré..

Les autorités iraniennes ont accusé ce pétrolier d’avoir ignoré des appels de détresse, d’avoir éteint son transpondeur et d’être entré en collision avec un bateau de pêche.

Sept des 23 membre d’équipage du Stena Impero ont été libérés par l’Iran le 4 septembre.

Leur navire avait été saisi 15 jours après l’arraisonnement du tanker iranien Grace 1 au large du territoire britannique de Gibraltar.

Ce dernier était soupçonné de transporter du pétrole vers la Syrie, en violation de sanctions européennes contre ce pays.

Après avoir été autorisé à repartir le 15 août, le Grace 1 – renommé Adrian Darya 1 – avait quitté Gibraltar le 18, sous pavillon iranien, malgré une demande de dernière minute des Etats-Unis de prolonger son immobilisation.