La secrétaire d’État américaine au Trésor en tournée africaine en janvier

Janet L. Yellen séjournera sur le continent du 17 au 28 janvier 2023 pour discuter de coopération économique, d’énergie et de développement.Les Etats-Unis d’Amérique ne comptent pas rester à l’écart de la compétition que se livrent les grandes puissances pour gagner ou consolider leur position en Afrique. A la suite du 2e Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique tenu récemment à Washington, la secrétaire d’État au Trésor Janet Louise Yellen va se rendre du 17 au 28 janvier 2023 au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Durant son séjour, elle discutera avec ses homologues de coopération économique, d’énergie et de développement.

Au cours de son voyage, Mme Yellen rencontrera également des chefs d’entreprises, des ONG et des membres de la société civile, rapporte un communiqué parvenu mercredi à APA.

L’objectif de ce voyage d’affaires est de souligner le travail de l’administration Biden-Harris pour approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l’Afrique, notamment en matière de développement des flux commerciaux et d’investissement. Cette initiative entre en droite ligne du Forum des affaires États-Unis-Afrique qui s’est tenu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, précise le document.

Ce voyage en terres africaine sera également l’occasion de discuter de la nécessité de construire une économie africaine plus forte et plus résiliente, de l’importance de promouvoir une transition énergétique juste qui améliore l’accès à l’énergie, mais également des effets néfastes de la guerre russo-ukrainienne, qui a touché de manière disproportionnée les pays en développement en Afrique et dans le monde, conclut la note.