La star Idris Elba devient citoyen de la Sierra-Léone

L’acteur, réalisateur et DJ britannique Idris Elba est devenu citoyen sierra-léonais et a reçu un passeport diplomatique des mains du président Julius Maada Bio vendredi, lors de sa première visite dans le pays d’origine de son père, a rapporté un correspondant de l’AFP.

« C’est une grande émotion et un grand honneur pour moi que de devenir citoyen du pays de mon père, c’est un grand honneur pour notre famille », a dit la star lors d’une cérémonie à la présidence, s’exprimant dans un mélange d’anglais standard et de krio, le créole local.

« Au nom de ce pays, j’ai le privilège de vous accueillir officiellement comme un frère et de vous remettre ce passeport diplomatique », a dit le président.

Idriss Elba, fils unique d’un ouvrier d’usine automobile originaire de la Sierra-Léone et d’une mère venant du Ghana, est arrivé mercredi soir à Freetown avec sa femme depuis 2019, Sabrina Dhowre.

Il a rappelé vendredi que c’était sa première visite au pays d’origine de son père. Il a évoqué le souvenir de son père et son oncle quittant la Sierra-Léone pour Londres dans les années 1960 et 1970 « avec pour seuls biens deux sacs et leurs prières ». Son père est décédé en 2013. Mais son oncle était bel et bien présent à la cérémonie, parmi les ministres sierra-léonais.

Il a invoqué l’histoire tourmentée de ce pays ainsi que sa trajectoire personnelle pour expliquer pourquoi il avait attendu d’avoir 47 ans pour venir. Mais il a assuré que cette visite ne serait pas la dernière.

« C’est mon coeur que j’amène en Sierra-Léone, et ce qu’il y a dans mon coeur, c’est de la détermination », a-t-il déclaré.

Il a exprimé sa volonté d’aider le pays, l’un des plus pauvres du monde. Il projette de bâtir un complexe touristique éco-responsable sur l’île de Sherbro, aux plages paradisiaques, et une visite a été inscrite au programme de son séjour, selon le ministère du Tourisme. Il passera Noël dans le pays, selon les responsables sierra-léonais.

Révélé en 2002 dans la série télé criminelle, « The Wire », anobli par la reine Elizabeth II en 2015, Idris Elba a joué dans des super-productions hollywoodiennes comme « Thor » et « Avengers », et incarné l’icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, dans « Mandela: Un long chemin vers la liberté ». Il est aussi un rappeur à succès et a été désigné en 2018 « homme vivant le plus sexy » par le magazine People.

Le président sierra-léonais a fait le voeu que la star aide son pays à dissocier son image du trafic des diamants et du virus Ebola qui l’a durement éprouvé entre 2014 et 2016.

Près de 20 ans après une guerre civile ayant fait quelque 120.000 morts, la Sierra-Léone peine toujours à se remettre et mise sur l’écotourisme pour redevenir une destination de choix. Au début de l’année, elle a fait du chimpanzé son nouvel emblème national.

« Nous comptons sur votre réseau pour faire savoir au reste du monde que le petit pays dont ils n’ont entendu parler qu’à cause des guerres, d’Ebola et de ces histoires terribles est une nouvelle Sierra-Léone », a dit le président.