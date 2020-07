La tombe du président Sékou Touré profanée

La tombe de feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée et père de l’indépendance, a été profanée le mardi 14 juillet 2020.

En effet, un homme vêtu d’une tenue militaire s’est rendu au Mausolée de Camayenne et en a forcé l’entrée.

Le secrétaire administratif du PDG-RDA a expliqué à nos confrères de kalenews ce qui a été constaté:

« Quelqu’un nous a fait un coup de fil disant qu’il y a un homme qui est en train de mettre le feu dans le Mausolée. Et quand nous y sommes arrivés, effectivement il y avait un monsieur qui était habillé en tenue militaire, mais il semblait un peu dérangé. Il parlait à lui-même et faisait des gestes un peu bizarres. »

Il a ensuite rapporté que l’homme s’asseyait sur la tombe du président Ahmed Sékou Touré et s’y couchait. Il avait un sac à dos à coté, qui était à moitié rempli. Après avoir mis le feu dans le coin du Mausolée, il a arraché tout ce qui pouvait brûler pour alimenter le feu.

La police et la gendarmerie ont donc été appelées. L’homme a été interpellé et il se trouve qu’il s’agit d’un margi-chef en service à la gendarmerie départementale de Kaloum. Il a été souligné par sa hiérarchie qu’il aurait un problème mental.

Quand on lui demandé qu’est-ce qu’il cherche et pourquoi il a mis le feu, il a juste dit : ‘’Que ça ne peut pas s’expliquer ici’’. Et quand on l’a arrêté, il a simplement dit de l’envoyer au poste de police », a expliqué le secrétaire administratif du PDG-RDA.

Il a également assuré que la tombe de feu Sékou Touré n’a pas été touchée.