La transformation digitale des entreprises au cœur d’un forum à Abidjan

Un forum sur l’intelligence artificielle et la transformation digitale des entreprises et administrations s’est ouvert lundi à Abidjan à l’initiative de Sah Analytics International, une société qui s’est assignée pour mission de concevoir des solutions innovantes d’analyse intelligente en temps réel.Organisé autour du thème : « la transformation digitale et l’intelligence artificielle », ce forum vise à créer une plateforme d’échanges entre des experts nationaux et internationaux pour partager leurs expériences en matière de cyber sécurité, de transformation digitale et d’intelligence artificielle.

Selon Yaya Sylla, le président-directeur général de l’entreprise initiatrice du forum, la transformation digitale n’est pas un changement technique, mais plutôt un changement de paradigme qui nécessite l’adoption d’une démarche tournant autour du client.

Créée en 2018, Sah Analytics International est une société qui fournit des solutions d’analyse intelligente de données en temps réel basée sur le «Machine learning» et l’intelligence artificielle (IA), en vue de rendre les entreprises plus performantes. Elle accompagne également les entreprises dans la mise en place de solutions de virtualisation.