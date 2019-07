La victoire des Lions du football sur le Kenya en exergue dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA mettent en exergue la victoire (3-0) du Sénégal hier lundi contre le Kenya à la CAN, lui permettant ainsi de se qualifier pour les huitièmes de finale où il croisera vendredi l’Ouganda à 19h.« Nette et sans bavure », résume EnQuête en Une. Grâce à une seconde mi-temps pleine, explique le journal, les Lions se sont sortis hier du « piège kenyan ». Le salut, ajoute EnQuête, « est venu des ailes, avec deux latéraux en feu ».

Cette victoire sonne « enfin le réveil des Lions », constate L’AS là où Vox Populi note que « les Lions sauvent leur crinière » avec un Sadio Mané, auteur certes d’un doublé, mais qui est passé « de maudit à héros d’un soir ».

Mais ce qu’il faut savoir, selon Stades, est que Sadio a mis « un pas de plus vers le Ballon d’or » après le doublé inscrit, revenant en un match à hauteur de son coéquipier égyptien de Liverpool Mohamed Salah depuis le début de cette CAN.

Contre le Kenya cependant, le sélectionneur Aliou Cissé a déclaré dans Sud Quotidien que son « seul regret, ce sont les occasions manquées ».

Par ailleurs, ce journal renseigne que les Lions « empochent 92 millions » de primes de qualification et « envoie(nt) » en même temps la RD Congo en huitièmes après leur victoire.

Sur un tout autre sujet, Le Quotidien s’intéresse aux élections locales prévues en décembre et note que « la caution (est) en question ». Le journal souligne en outre des « divergences entre le PDS et le FRN (opposition) » et note que le ministre « tranche » demain.

Par ailleurs, dans Walf Quotidien, l’ex-président Abdoulaye Wade du PDS « dit niet à toute prorogation » du mandat des élus locaux.

Sur la « disparition » d’une partie de la drogue saisie au port de Dakar, L’Observateur rapporte que « 3 Sénégalais (sont) arrêtés pour vol de cocaïne ».

Par ailleurs, précise le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo dans le quotidien national Le Soleil, « la valeur des 1036 kg de cocaïne saisis est estimée à 50 milliards de francs CFA ».