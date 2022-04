La Zambie dans la crainte d’une épidémie de choléra

Une fillette de trois ans a contracté le choléra poussant les autorités sanitaires zambiennes à activer le système de surveillance.La jeune fille est actuellement soignée dans une clinique de la région. Devant les journalistes, le ministre de la Santé, Sylvia Masebo, a déclaré que l’activation du système de surveillance pour déterminer l’étendue de l’épidémie après que la fillette a été testée positive à la maladie dans le quartier Mtendere de Lusaka.

Elle a attribué l’épidémie à l’eau insalubre et à l’absence d’installations sanitaires adéquates dans la région et a appelé tous les Zambiens à observer des normes d’hygiène élevées afin d’empêcher la propagation de la maladie.

L’épidémie était initialement liée à l’eau contaminée provenant des puits peu profonds, mais les enquêtes ont montré que les aliments contaminés étaient les principaux responsables.

Le choléra est une maladie bactérienne provoquant de graves diarrhées et une déshydratation, et qui se transmet généralement dans l’eau. Elle est courante en Afrique australe en raison de la vétusté des infrastructures hydrauliques et d’assainissement.