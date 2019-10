Labé : une mère de deux enfants, violée puis tuée à Pilimini…

Diamilatou Diallo, mariée et mère deux enfants, a connu une triste fin alors qu’elle se rendait au marché hebdomadaire de Pilimini centre, à environ 10 km de son village de Boussoura.

Le crime crapuleux suscite l’indignation des populations de Pilimini, dans la préfecture de Koubia et au-delà.

Portée disparue sur le chemin du marché le samedi 26 octobre aux environs de midi, ce n’est que le lendemain à 10 heures qu’elle sera retrouvée sans vie. Son corps présentait des signes de violence. Notamment des déchirures et des saignements au niveau de ses parties intimes.

La mère de famille a été violée avant d’être tuée par des inconnus. Son mari qui est aveugle et ses deux enfants sont inconsolables depuis qu’ils ont appris la triste nouvelle.

« La victime avait un foulard attaché au cou. Elle avait des blessures sur certaines parties de son corps. Elle était en route pour le marché mais elle n’était pas encore arrivée. Elle est de Boussoura dans le district de Madina Sougué. Selon les informations c’est aux environs de midi qu’elle a quitté son domicile pour le marché. C’est à 1km du marché qu’elle a rencontré ses bourreaux ou son bourreau. C’est à quelques mètres de la rivière le Wargalanwol que l’acte s’est produit. À côté de son corps, on a retrouvé un petit sceau dans lequel elle avait quelques mesures de fonio. On nous apprend que c’est ce qu’elle devait vendre pour acheter autre chose avant de rentrer. C’est une femme très misérable qui s’occupe de son mari aveugle qu’on vient de tuer. Les enquêtes sont ouvertes pour retrouver les présumés auteurs du crime. Elle est mère de deux enfants, une fille de 32 ans et un garçon de 17 ans», a déploré le sous-préfet de Pilimini, Diawo Baldé qui indique que pour le moment aucun suspect n’a été appréhendé.

Thierno Mamadou Ciré Bah, l’époux de la victime est toujours inconsolable. «L’information m’est parvenue au moment où je ne l’attendais pas. Ma femme m’a informé qu’elle partait au marché hebdomadaire comme tous les samedis pour acheter des condiments. Mais ce samedi elle est restée sans donner de ses nouvelles. À la tombée de la nuit j’ai demandé aux voisins qui sont revenus du marché, ils m’ont dit qu’ils ne l’ont pas vu là-bas. Après nous avons appelé partout pour dire que ma femme n’est pas rentrée. C’est finalement dans la matinée que le corps de ma femme a été retrouvé. Le corps a été ramené ce dimanche pour inhumation dans le village. Ma femme Djamilatou a préparé nous avons mangé à midi avant qu’elle ne parte pour le marché. Je suis anxieux aujourd’hui en apprenant son décès. Elle m’a laissé, je suis aveugle. Je ne sais vraiment quoi dire ou faire», a témoigné l’homme âgé de 76 ans.

Un agent de santé en service à Pilimini a confirmé que la victime a bel et bien été violée avant d’être tuée.