L’accès aux crédits concessionnels passe par une bonne gestion ressources intérieures (Alpha Condé)

Le chef de l’Etat guinéen, Alpha condé a affirmé, mercredi à Conakry, que l’accès aux crédits concessionnels passe par une bonne gestion ressources intérieures.« Aujourd’hui, à partir de la présidence, je suis capable de suivre tous les paiements d’impôt. J’ai un tableau qui me permet tous les matins de savoir qui a payé et qui n’a pas payé. Il n’y a plus de possibilité de se cacher. Il faut qu’on gère mieux nos ressources intérieures, afin qu’on puisse avoir accès à des crédits non concessionnels qui vont nous permettre de nous développer. Je dis à mes amis de la douane, du port, des impôts que le temps des feux est révolu », a déclaré le chef de l’Etat guinéen, appelant ses ministres au travail.

Il lançait le bureau spécial chargé d’effectuer la régularisation des contribuables fiscalement actifs.

Alpha Condé s’est dit déterminé dans la lutte pour la bonne gouvernance et une meilleure gestion des deniers publics. Le président guinéen s’est également dit prête à aller jusqu’au bout de sa réforme. « Personne ne pourra arrêter la réforme. Vous pouvez mobiliser tout votre village, si quelqu’un ne gère pas bien, il doit partir. On ne doit pas le protéger. Les ministres doivent avoir le courage de prendre des décisions. Quand on gouverne, on est impopulaire. On ne peut pas gouverner et être populaire. Vous prenez des décisions qui vont mécontenter les gens, mais c’est ça qui va changer les conditions de vie des Guinéens. Parce que, ceux qui détournent sont à peine 5%, l’écrasante majorité de la population en souffre. Donc, plus on améliore la gestion, plus on améliore les conditions de vie des populations. Je préfère avertir les ministres », a martelé Alpha Condé.