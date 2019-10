L’actualité économique en vedette dans la presse marocaine

La coopération Maroc-Indonésie, le rapport du CESE sur les formes de protestation, l’amnistie fiscale prévue par le PLF 2020 et l’exploration gazière sont les principaux sujets traités par les éditorialistes des quotidiens de ce mercredi.+Le Matin+ rapporte que le Maroc et l’Indonésie ont procédé à la signature de quatre mémorandums d’entente visant à intensifier la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Les accords signés portent sur le renforcement de la coopération dans les domaines maritime et de pêche, industriel, de lutte contre le terrorisme, ainsi qu’en matière de l’échange d’informations financières relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, indique le quotidien.

Abordant le rapport du Conseil économique et social (CESE) sur les formes de protestation au Maroc, +Aujourd’hui Le Maroc+ fait savoir que les experts qui ont planché sur la question aboutissent à une série de conclusions et de recommandations qu’ils présentent comme étant des clés pour mieux « canaliser » les mouvements de foules.

Traiter d’une question inédite au Maroc est à mettre au crédit du Conseil, estime le journal, notant toutefois que ledit rapport n’a visiblement pas tout passé en revue.

« Que faire et que dire quand des individus en viennent à franchir le pas de l’impardonnable? » se demande-t-il, évoquant le cas de « ceux et celles qui, il y a quelques jours, ont commis l’acte odieux de brûler le drapeau national sur la voie publique à Paris ».

Le rapport du Conseil parle de lever les appréhensions des pouvoirs publics vis-à-vis des nouvelles formes de démocratie participative comme la libre protestation, explique le quotidien. « Mais les lois du pays prévoient aussi des peines pour délit d’atteinte aux symboles de la Nation comme le drapeau ».

+Al Alam+ s’intéresse, pour sa part, à l’amnistie fiscale prévue par le PLF 2020, estimant qu’en accordant une nouvelle fois cette amnistie, le gouvernement aurait brisé la promesse faite par son prédécesseur.

Sous le titre « le gouvernement nuit à la justice sociale », la publication souligne que si cette récidive remet en question la capacité du gouvernement à tenir des engagements faits par ses prédécesseurs, cette amnistie pose un tout autre problème, qui est celui de la justice sociale.

En effet, le citoyen qui respecte la loi et honore toutes ses obligations vis-à-vis du fisc « se voit doublement puni », d’abord par sa soumission volontaire au régime fiscal et puis parce qu’il se voit infliger de plus en plus de taxes, fait remarquer le journal, soulignant, en revanche, que ceux qui ont opté pour l’évasion fiscale sont récompensés pour leur fraude.

En accordant cette amnistie pour la deuxième fois, le gouvernement encourage, sans s’en rendre compte, l’évasion fiscale, prévient-t-il. Car jamais deux sans trois!

La même publication fait savoir que la compagnie d’exploration pétro-gazière britannique a démarré une campagne de forage de 12 puits dans le bassin du Gharb, avec l’ambitieux objectif de produire 15 milliards de pieds cubes de gaz brut.

La campagne de forage, qui devrait prendre fin au premier trimestre 2020, se divise en 3 phases. La première est composée de 7 puits situés dans les principales concessions productives de la société, dans les permis de Sebou et du bassin Gharb. «Ces puits augmenteront nos réserves et permettront de fournir nos clients en gaz de manière continue», a déclaré Mark Reid, directeur financier et executif de SDX Energy, cité par la publication.