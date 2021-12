selon le site Guinéenews.com, l’Aéroport de Conakry devient aéroport international Ahmed Sékou Touré. C’est la nouvelle dénomination de cet édifice voulue par les actuelles autorités du pays. Une décision qui intervient quelques jours seulement après la restitution des Cases de Bellevue à la famille du premier président de la République de Guinée, Sekou Touré.

Le décret engagé le ministre des Infrastructures et des Transports et son homologue des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, chacun en ce qui le concerne, à l’application du présent acte présidentiel.