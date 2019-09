L’aéroport de Mexico bloqué par une manifestation de policiers

Des centaines de policiers ont bloqué vendredi l’accès au principal terminal de l’aéroport de Mexico, le plus fréquenté d’Amérique latine, pour protester contre la dissolution de la police fédérale, selon des journalistes de l’AFP sur place.

Quelque 300 agents ont barré l’accès au terminal 1, d’où partent à la fois des vols nationaux et internationaux, pour protester contre la décision du président Andrés Manuel Lopez Obrador de supprimer la police fédérale mexicaine au profit d’une nouvelle force militarisée, baptisée Garde nationale.

Le blocage se poursuivait vendredi soir après plus de six heures de manifestation, entraînant un temps de transport additionnel de jusqu’à près de trois heures entre le centre de la capitale et l’aéroport. De nombreux passagers ont été obligés de parcourir les dernières centaines de mètres à pied en tirant leurs valises.

Avec 44,7 millions de passagers en 2017, l’aéroport international Benito Juarez de Mexico est le plus fréquenté d’Amérique latine, devant celui de Sao Paulo au Brésil.