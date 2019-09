LafargeHolcim Côte d’Ivoire ouvre un nouveau dépôt de ciment à Bouaké

La société de cimenterie LafargeHolcim Côte d’Ivoire a ouvert un nouveau dépôt de ciment à Bouaké, la deuxième ville ivoirienne dans le centre-nord en vue de renforcer sa présence dans le pays.« Il s’agit d’un dépôt d’usine à l’attention des clients professionnels, BTP et commerçants du Centre et du Nord. Désormais, il n’est plus nécessaire de faire le déplacement jusqu’à Abidjan. Les clients peuvent directement s’approvisionner sur Bouaké pour toute commande supérieure ou égale à 10 tonnes», rapporte la société dans une note d’information transmise samedi à APA.

Selon LafargeHolcim, l’ouverture de ce nouveau dépôt de ciment situé près de l’ancienne usine de Gonfreville à Bouaké, constitue un gain de temps et une optimisation des coûts logistiques.

«Tous les produits vendus en sacs sont disponibles ( Classics, Extra et Superbric) au dépôt de Gonfreville. La livraison s’effectue en moins de 24h et le chargement des camions par palettes est plus rapide et plus sécurisé», conclut la note.

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, est le producteur du ciment Bélier. Avec plus de 200 points de vente, LafargeHolcim assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchises Binastore.