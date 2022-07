L’Afrique du Sud passe à 60,6 millions d’habitants (officiel)

Pour avoir plus de détails sur sa population, le gouvernement fera cette année un recensement général de la population.La population sud-africaine a augmenté en 2022, malgré les effets de la Covid-19, le pays étant parmi les plus touchés par la pandémie en Afrique. Ainsi, la Nation arc-en-ciel compte désormais 60,6 millions d’habitants, selon un rapport de Statistics South Africa (Stats SA, agence publique) publié ce vendredi 29 juillet 2022 à Pretoria.

« Un taux de croissance positif indique que la population augmente malgré l’impact dévastateur de la Covid-19 dans le monde et à l’intérieur des frontières de l’Afrique du Sud », a expliqué l’agence publique de statistique sud-africaine.

Selon Stats SA, la pandémie de Covid-19 « a attiré l’attention, non seulement sur l’importance des soins de santé et des autres services sociaux dont la population a besoin, mais aussi sur le profil d’âge de la population et la vulnérabilité des populations clés du pays ».

La population âgée est le groupe le plus vulnérable aux comorbidités d’autres maladies et le plus susceptible de subir les effets dévastateurs de la Covid-19, selon le rapport.

L’accélération du programme de vaccination contre la Covid-19 afin de s’assurer que les travailleurs de la santé et les personnes âgées de 60 ans et plus ont été vaccinés a permis de sauver les personnes âgées, ce qui a entraîné une augmentation du taux de croissance de la population âgée (2,11%) en 2022, précise la Stats SA.