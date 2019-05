L’Afrique peut aider à booster de l’économie mondiale (économiste)

L’Afrique, à travers les multiples opportunités et les arguments positifs importants qu’elle a à faire valoir, peut contribuer à la résolution des problèmes de la faible croissance et du chômage élevé au plan mondial ainsi que des déséquilibres macroéconomiques, a fait savoir, vendredi à Dakar, l’économiste sénégalais, Pr Chérif Salif Sy.« Vu la dynamique actuelle de la croissance du continent et de l’état de l’économie mondiale, c’est le moment pour l’Afrique d’utiliser les ressources considérables dont elle dispose et qui ne sont pas encore exploitées et de libérer son potentiel de croissance pour devenir une locomotive de la croissance mondiale et du rééquilibrage mondial », a notamment dit M. Sy.

Il s’exprimait à l’occasion de l’atelier de socialisation du projet « Renforcement du rôle et de la place des sociétés civiles du sud dans la mise en œuvre d’un agenda 2030 transformateur ».

Pour y arriver, il faudrait, selon l’économiste de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), « un renversement de l’extractivisme du capitalisme, c’est-à-dire le pillage des ressources du continent par les grandes puissances occidentales, pour plus d’inclusivité ». Parce que, d’après Chérif Salif Sy, « il faut que la croissance serve fondamentalement aux pays » où elle se crée.

Il a, par ailleurs, fustigé le refus des institutions financières de Breton Woods « de perdre le contrôle sur nos pays » alors que leur assistance consacrée notamment aux décennies de l’eau, de l’environnement et de l’industrialisation s’est traduite par des échecs.

« Arrêtez de vouloir contrôler les pays et déterminer leurs politiques et accompagner les +plutôt+ avec intelligence dans les programmes que ces pays auront définis par eux-mêmes », a suggéré le professeur Chérif Salif Sy.