L’Afrique va faire l’avenir du monde (entrepreneur)

L’Afrique va faire l’avenir du monde et ce sont des Africains qui vont faire ce travail, a déclaré, mardi à Dakar, l’Administrateur Général du Groupement d’intérêt économique Gaïndé 2000, Ibrahima Nour Eddine Diagne.« L’Afrique reste le continent de la promesse de par sa démographie, de par ses richesses et de par l’écart qui existe entre ce qu’il y a et ce qu’il reste à faire », a notamment dit M. Diagne, invité par le bureau de l’Association des diplômés de HEC PARIS pour animer une conférence au Leadership Round Up.

Mais pour assurer cette fonction de locomotive de l’avenir du monde, a estimé Ibrahima Nour Eddine Diagne, nous devons apprendre à donner du sens à la confiance, « parce que quand on n’a pas foi en un avenir et en notre potentiel, on n’est pas capable de bâtir quelque chose de solide ».

Pour l’Administrateur Général de Gaïndé 2000, il faut absolument que dans les consciences et dans les mentalités, nous puissions relever notre niveau d’exigence et que les africains se fassent mutuellement confiance parce que, a-t-il dit, « l’Afrique qui ne se regarde pas et ne se fait pas confiance n’a pas d’avenir ».

Ibrahima Nour Eddine Diagne a par ailleurs invité les Etats africains à remettre en cause certains « indicateurs que nous n’avons pas inventé et qui ne remplissent pas la marmite » pour se focaliser sur l’essentiel et l’exigence. « L’Afrique est un continent qui doit se prendre en charge », a-t-il encore dit.

« Les filles et les fils du continent que nous sommes, incarnons l’espoir mais plus, la conviction et la rigueur. Nous sommes donc responsables du développement de l’Afrique et nous avons tous le devoir d’œuvrer à son progrès socio-économique », a dit, de son côté, le président de l’Association des diplômés de HEC PARIS au Sénégal, Habib Mbaye.

Placé sous le thème : « Un monde en redéfinition : l’Afrique doit trouver sa place », Le Leadership Round Up se positionne comme un rendez-vous incontournable des professionnels et des jeunes talents qui, en plus d’échanger sur des problématiques majeures de l’heure, peuvent trouver des opportunités de collaboration fructueuse.