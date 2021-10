Lagos accueille des consultations sur la migration

La réunion est organisée par la Commission de la CEDEAO.La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedea) est en collaboration avec le Forum international d’examen des migrations 2022, et bénéficie du soutien de la Commission de l’Union africaine, du Réseau régional des Nations Unies sur les migrations pour l’Afrique de l’Ouest et du centre et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les consultations qui se tiendront du 12 au 14 octobre 2021 à Abuja, au Nigeria, visent à permettre aux États membres de la Cedeao de s’assurer que leur position commune sera bien prise en compte au niveau mondial.

Durant le séminaire, les participants feront une brève vue d’ensemble des processus de révision du Pacte mondial pour les migrations (GCM, sigle anglais), des progrès réalisés et les défis sur la mise en œuvre dudit pacte en Afrique de l’Ouest.