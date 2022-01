L’Allemagne veut sceller un nouveau partenariat avec le Maroc

Après plus de dix mois de rupture diplomatique, l’Allemagne a officiellement tendu la main au Maroc à travers un message adressé par le président allemand, Frank Walter Steinmer, au Roi Mohammed VI à l’occasion du nouvel an.Dans ce message, le président allemand a invité le Souverain marocain à effectuer une « visite d’Etat en Allemagne », afin de « sceller un nouveau partenariat entre les deux pays ».

Sur le dossier du Sahara, Frank Walter Steinmer affirme que Berlin « considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme un effort sérieux et crédible, et comme une bonne base pour parvenir à un accord » à ce différend régional. Et de rappeler « le soutien de son pays depuis de nombreuses années, au processus des Nations unies en faveur d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour toutes les parties ».

Par ailleurs, le président allemand a salué les chantiers entrepris sous le règne du Roi Mohammed VI. « Le Maroc a entrepris sous votre conduite de vastes réformes », souligne le président allemand dans ce message, tout en insistant sur le soutien continu et soutenu de son pays au développement impressionnant du Maroc.

« Je tiens en haute estime vos démarches innovantes dans la lutte contre le changement climatique et en matière de transition énergétique », poursuit le président allemand.

Avec ce message adressé au Roi du Maroc, Berlin entend tourner la page à dix mois de gel des relations diplomatiques. Pour rappel, le Maroc avait rappelé, en mars dernier, son ambassadrice à Berlin qui avait ouvertement critiqué la décision des Etats-Unis de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara.