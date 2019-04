Lama Sidibé: ‘’de fausses rumeurs circulent disant que je soutiens un 3è mandat’’

Lama Sidibé a nié ce lundi 22 avril 2019 sur sa page Facebook soutenir un 3è mandat en faveur du président Alpha Condé bien qu’ayant participé au concert de « remerciement et de soutien » au chef de l’Etat au stade de la Mission à Kaloum.

L’auteur du morceau ‘’Berdé anden walikè’’ en soutien au principal opposant Cellou Dalein Diallo dit avoir représenté la Moyenne Guinée à ce concert. « Ce Samedi 20 avril 2019, au stade de la mission à Conakry, tous les artistes des quatre coins de la Guinée ont fait un concert de remerciement au pouvoir en place d’avoir pris certaines conditions de vie des artistes tels que : Assurance maladie, BGDA etc. Binta Laly Sow, Baro Sow, Abdoulaye Keita, moi Lama Sidibé et tant d’autres. Nous étions venus représenter la Moyenne Guinée en tant qu’artiste Guinéens à ce concert qui n’avait aucune connotation politique. De fausses rumeurs circulent soit disant que je soutiens un 3eme mandat. Lama Sidibé et le groupe SELLA FINDÉ tiennent à informer tous les fans et le peuple de Guinée que c’est archi faux. Moi Lama Sidibé, je suis choqué contre ces gens qui ont pris ma photo sur scène et publiée pour ternir mon image. Ce qui reste clair durant toute ma prestation sur scène, personne n’a prononcé un mot politique, nous avons les images et la copie du discours prononcé ce jour. Merci »