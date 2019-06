Lancement à Abidjan de Africa Radio avec A’Salfo et Manu Dibango comme actionnaires

Africa Radio, une radio panafricaine visant à accompagner le développement du continent au plan éducatif, social, sportif, économique et culturel, a été lancée mercredi à Abidjan, en présence de la quasi-totalité des actionnaires que sont notamment A’Salfo et Manu Dibango.Le projet d’Africa Radio est né de la rencontre de Dominique Guihot, Président directeur général d’Africa Média, entité éditrice du programme d’Africa No 1 Paris, de Jean-Michel Severino, président du fonds d’investissement Investisseurs & Partenaires, et de quatre personnalités africaines.

Outre A’Salfo, Manu Dibango et Dominique Guihot, sont associés au projet Investisseurs & Partenaires, représentés par Jean-Michel Severino, l’économiste Momar Nguer, directeur marketing de Total Sénégal, Total Cameroun et Kenya, puis Lionel Zinsou, ancien Premier ministre béninois.

« Ce qui m’envoie dans cette aventure, part d’un déjeuner à Paris, je suis invité par Dominique qui a un projet à me présenter, il me parle de ce projet et je vois son engagement de pouvoir montrer que l’Afrique aussi à un autre visage que les gens ne connaissent pas » à travers Africa Radio, a dit A’Salfo.

Chose surprenante, « Dominique est Français et c’est lui qui me parle des potentialités que l’Afrique peut avoir, et je dis, ce n’est pas à moi d’être pessimiste sur mon continent, alors j’adhère tout de suite au projet et je dis on va y aller et s’il y a d’autres associés qui y croient (…) on ira jusqu’au bout », a-t-il raconté.

Pour Dominique Guihot, ce parcours qui commence à Abidjan, où Africa Radio peut être captée à partir de la fréquence 91.1 FM, ce lancement « marque la plus belle aventure » de la radio, symbole du « retour » de Africa No 1, une radio panafricaine qui a changé la vie de beaucoup d’auditeurs.

Il y a 20 ans, Dominique qui a pris la direction de Africa N0 1 à Paris, a soutenu qu’à l’époque cette radio était « la vitrine de la grande radio panafricaine qui bénéficiait déjà d’un auditoire important, mais qui était au service du continent avec des émissions comme le Journal des auditeurs ».

Africa Radio se veut une synergie africaine. Le plan d’actions de son Conseil d’administration devrait permettre à la radio panafricaine de se déployer sur tout le continent africain, et au-delà, à travers le monde. Et ce, depuis Abidjan, « le centre de gravité » de cette radio.

« Le droit à l’information fait partie des droits fondamentaux des concitoyens et le gouvernement ivoirien veut respecter cette exigence en ouvrant les ondes à toutes les offres d’informations dès lors qu’ il les trouve pertinentes », a dit son porte-parole Sidi Touré, ministre de la Communication et des médias.

Le processus de libéralisation de l’espace radiophonique entamé en Côte d’Ivoire depuis les années 90, permet de compter au 31 mai 2019 un effectif de 199 radios agréées, toute catégorie confondue, émettant en modulation de fréquence.

La Côte d’Ivoire compte trois radios sonores de service public, une radio institutionnelle (La radio de la paix), cinq radios privées commerciales dont la société Africa Radio SA créée en 2016 et 185 radios non commerciales de types communautaire et associatif.

Africa Radio ambitionne de devenir dans les cinq années à venir un acteur privé indépendant majeur du paysage radiophonique africain. La radio émet à Paris sur la fréquence 107.5 et devrait bientôt diffuser ses émissions à Brazzaville sur 94.5 FM.