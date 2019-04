Lancement à Abidjan de la plateforme de diffusion des flux de données boursières de Refinitiv

La plateforme Refinitiv de Thomson Reuters pour la diffusion des flux des données boursières (Go Live) a été officiellement lancée, mardi soir à Abidjan dans les locaux de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), en présence des acteurs du marché financier régional, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Dans son adresse à cette occasion, le Directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounvé s’est réjoui de l’avènement de cet «outil très puissant» pour le marché financier régional, et qui doit contribuer à l’amélioration de sa liquidité. « C’est un outil très puissant et utile pour nous tous. Il nous donnera une large vue sur les autres marchés », a souligné Dr Amenounvé.

Dans le même élan, le directeur exécutif de l’Association professionnelle des sociétés de gestion et d’intermédiation financière (APSGI) Souhalio Fadiga, a relevé la notoriété de Refinitiv de Thomson Reuters pour la « fiabilité et la pertinence» de ses informations, ce qui va donner une bonne orientation aux investisseurs et « résoudre le problème de la liquidité sur le marché».

« Le but c’est d’apporter plus de visibilité au marché de la BRVM pour lui permettre de rayonner sur la région. C’est de permettre également une meilleure visibilité pour les investisseurs sur la bourse régionale, sur les valeurs qui y sont cotées et aussi amener les investisseurs internationaux sur l’économie ivoirienne, les entreprises ivoiriennes et celles de la région », a renchéri la responsable de la délégation de Refinitiv de Thomson Reuters, Candice Dott. « Il s’agit in fine de permettre une meilleure attractivité de la place boursière ivoirienne et de la région », a-t-elle conclu.

Créée en 2018, Refinitiv (ex-division Financial & Risk de Thomson Reuters) est un fournisseur mondial de données et d’infrastructures sur les marchés financiers. Depuis le lundi 4 mars dernier, cette société diffuse à travers son réseau et sur différents supports, les séances de bourse de la BRVM.

Grâce à la connexion de ses infrastructures au Fix Gateway de la BRVM, ses clients peuvent désormais recevoir en temps réels, le flux de données des séances de bourse via son Terminal de diffusion de Eikon ou via une Interface de programmation applicative (API).

Thomson Reuters est l’un des plus importants fournisseurs de données et d’infrastructures sur les marchés financiers au monde. Il dessert plus de 40 000 institutions dans plus de 150 pays.