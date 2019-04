Lancement à Conakry de la 3ème édition du Forum de l’étudiant Guinéen

Le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé a lancé, mercredi à Conakry, la 3ème édition du Forum de l’Etudiants Guinéen (FEG), en présence du ministre de l’Enseignement supérieur.Dans son allocution, Abdoulaye Yero Baldé, ministre guinéen de l’Enseignement supérieur a rappelé que le Forum de l’Etudiant Guinéen émane d’un constat chez les élèves et étudiants qui ont souvent des difficultés à faire le choix d’une filière de formation qui leur correspond le mieux, une fois dans les institutions d’enseignement supérieur, technique et professionnel.

« C’est pourquoi, a indiqué M. Baldé, les ministères en charge du système éducatif de notre pays ont conjointement porté cette initiative ».

Pour cette année, durant les trois jours de forum, les étudiants auront droit, en plus des traditionnels panels, ateliers de formation, prestations scéniques, à des « Meeting the président », au « master class », au concours d’éloquence entre les établissements d’enseignement secondaire des cinq communes de la capitale et ceux des préfectures de Coyah et de Dubréka.

« Le FEG se veut un espace inclusif permettant d’orienter efficacement les lycéens et étudiants dans leurs plans de carrière et leurs projets futurs. Cela, pour aider les bacheliers et futurs étudiants à peaufiner leurs projets d’orientation, leurs choix de cursus et de filières, ainsi qu’à se préparer à affronter le marché de l’emploi déjà très méticuleux et sélectif. La bonne orientation des élèves est bénéfique non seulement à l’élève lui-même, mais aussi à la nation toute entière car, quand il réussit, c’est la nation qui prospère », a déclaré Abdoulaye Yero Baldé.