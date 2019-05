Lancement de la 2è édition du Prix LafargeHolcim du Reporter pour la construction durable

L’entreprise de cimenterie, LafargeHolcim-CI, a procédé, mardi, au lancement de la deuxième édition de son Prix du reporter pour la construction durable autour du thème « Durabilité des routes et voiries, quel impact économique et social pour les populations? ».A travers ce concours, les hommes et femmes de média sont appelés à mettre en évidence le lien entre développement économico-social et infrastructures routières. Après la première édition organisée en partenariat avec l’AIP (Agence Ivoirienne de Presse), ce Prix est désormais ouvert à l’ensemble des journalistes de Côte d’Ivoire possédant leur carte de journaliste professionnel en cours de validité pendant toute la durée du concours.

‘’ Le Prix permet aux journalistes et reporters de mieux appréhender le principe de construction durable à travers des exemples concrets observés dans les villes et villages de Côte d’Ivoire », a précisé Mme Géraldine Vovor,Responsable Communication Externe & Relations Publiques, lors de la présentation.

Face aux nombreux chantiers de construction et réhabilitation de routes lancés par l’Etat, il importe, selon Xavier Martin-Tillier, Directeur général de LafargeHolcim Côte d’Ivoire, de revenir sur ‘’les notions de qualité et de durabilité de ces routes » pour en dégager entre autres ‘’les impacts sociaux et économiques sur les populations ‘’.

Les dossiers sont à transmettre par email sur : reporter-civ@lafargeholcim.com ou physiquement au siège de LafargeHolcim CI au Plateau Avenue Noguès du 3 juin au 31 juillet 2019. Le règlement du concours peut-être retiré sur le site : www.lafargeholcim.ci

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, est le producteur du Ciment Bélier. Avec plus de 200 points de vente LafargeHolcim assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchises Binastore.