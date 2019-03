Lancement du premier numéro d’Emergence Magazine

Le premier numéro du magazine économique Emergence a été lancé ce mercredi 20 mars à la Minière, dans la banlieue proche de Conakry.

Ce magazine qui traite exclusivement des informations sur l’économie est le premier du genre en Guinée. Il sera animé par des journalistes pétris de talent et forts d’une grande expérience dans le milieu médiatique guinéen. En plus de ce magazine, cette équipe de journalistes va animer un site web dénommé www.emergence.net. Présidée par le ministre de l’information et de la communication Amara Somparé, la cérémonie de lancement a connu la présence de plusieurs acteurs évoluant dans le secteur.

Pour le directeur de la publication d’Emergence magazine, son équipe se donne pour ambition de casser les codes en termes d’informations économiques. « ÉMERGENCE est né de la volonté d’une équipe de journalistes, de casser les codes en termes d’informations économiques, ce magazine tourné vers l’avenir, est aussi l’expression du renouveau dans un pays en pleine mutation sur le plan social mais aussi économique et politique. Cette équipe se donne pour ambition de faire bouger les lignes en vantant certes les actions pragmatiques et innocentes mais sans flagornerie », a dit Lamine Mognouma Cissé.

Dans son discours de circonstance, le ministre de l’information a félicité les fondateurs de cet organe de presse. Pour Amara Somparé, le débat en Guinée a été longtemps politisé. « Je suis très heureux du lancement de ce magazine, parce que l’équipe qui procède à ce lancement est composé de jeunes journalistes talentueux, pour lesquels j’ai une affection toute particulière et que j’accompagne depuis un certain temps. C’est un organe de presse écrite qui est lancé et pour moi, la presse écrite est la mère de tous les médias. J’encourage notre jeune génération à lire plus souvent, parce que c’est par la lecture de la presse écrite qu’on arrive à construire son vocabulaire, qu’on arrive à améliorer sa phraséologie et qu’on arrive consolider son corpus théorique. Alors le lancement d’un magazine comme ÉMERGENCE, ne peut que me réjouir. Donc je félicite cette équipe parce que le débat en Guinée a été longtemps politisé », a-t-il dit. Ce nouveau magazine sera dans les kiosques chaque mois et est composé de plusieurs rubriques qui puissent permettre à ses lecteurs de comprendre l’actualité socio-économique