Lancement du programme « Appui à l’accélération des entreprises tech sénégalaises »

La nouvelle initiative vise à renforcer l’écosystème entrepreneurial sénégalais par l’accroissement de son attractivité et de sa visibilité à l’échelle internationale.En Afrique, les start-ups sont à la traîne par rapport à la captation des ressources disponibles. Le continent noir ne « récolte que moins de 3 % des levées de fonds mondiales ».

Forts de ce constat, l’Ambassade de France au Sénégal et la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (Der/FJ), en partenariat avec la Banque publique d’investissement française (Bpifrance) et le Groupe AFD (Agence Française de Développement), ont décidé de mettre en place un dispositif.

L’objectif est « de développer un esprit collaboratif qui pourra contribuer à la structuration d’un écosystème entrepreneurial, résiliant et inclusif » à même de faire face au défi de la mobilisation des ressources financières, souligne un communiqué diffusé lundi.

« Ce projet a ainsi pour ambition d’accompagner le Sénégal dans sa volonté de devenir le hub de l’innovation et de l’économie numérique de l’Afrique francophone, de soutenir la visibilité de cet écosystème et son étroite connexion à son environnement international, en particulier financier, condition nécessaire pour ancrer son attractivité, et de permettre une soutenabilité de long terme de son dynamisme », précise la note.

Dans cette optique, les porteurs du projet s’appuieront sur quatre axes principaux. Il s’agira tout d’abord de fédérer l’écosystème tech sénégalais et d’accroître sa visibilité auprès des communautés d’investisseurs africaines et européennes pour faciliter son accès au financement et à de nouvelles opportunités d’affaires.

Ensuite, d’augmenter les chances de réussite de levées de fonds des start-ups sénégalaises notamment celles dirigées par des femmes en structurant leur modèle économique.

Les offres d’accompagnement des incubateurs et accélérateurs sénégalais sur les dossiers de financement seront également structurées. De même, la montée en compétences et la visibilité de réseaux d’investisseurs au Sénégal, […], afin d’accroître leur capacité et niveau d’investissement auprès de jeunes start-up sénégalaises, seront consolidées.

Enfin, le projet prévoit de soutenir le financement et le co-investissement pour le développement et le passage à l’échelle des start-ups par la mise en place de financements dédiés.

A l’issue du projet, informe le document, l’écosystème d’innovation du Sénégal disposera de hubs technologiques, d’incubateurs aux compétences renforcées pour poursuivre de manière performante leur mission d’accompagnement au développement des start-up du pays.

Cet écosystème bénéficiera de la présence de réseaux d’investisseurs locaux structurés avec des capacités d’investissement accrues. Aussi, les opportunités d’investissement et de levées de fonds pour les jeunes entreprises innovantes seront plus nombreuses.