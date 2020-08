Lancement d’un atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats à Labe

Un atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats a été lancé mardi, 18 août 2020, à l’amphithéâtre ENI CFP de Labé. La formation qui va durer trois jours est une initiative du ministère de l’administration du territoire qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et de la réussite des projets d’ANAFIC. La cérémonie a été présidée par l’autorité régionale.

Les 63 cadres venus des préfectures de la région de Labé et Mamou sont des SPD, STD et conseillères communales. Au nom de sa direction générale, Mamadou Aliou Labé Diallo, chef de mission, est revenu dans son discours sur la nécessité de ce projet.

« Le ministère a pris toutes les dispositions pour que le développement local soit une réalité dans notre pays. Ces activités, c’est donc pour permettre aux cadres de bien gérer les fonds qu’ils reçoivent. Pour cela, Il faut qu’on les forme et qu’on les montre qu’il faut axer toutes nos activités vers les résultats. Si nous devons construire une école, l’importance ce n’est pas l’école seulement mais les impacts de cette école sur le développement de la localité. C’est à ce titre que la direction générale nous a instruit de venir pour ces formations. Et nous la remercions pour cette initiative importante pour le développement de nos localités avec les projets d’ANAFIC, » a confié le chef de mission au micro de notre correspondant dans la region.

Dans son discours, El hadji Madifing Diané gouverneur de la région de Labé, a dépeint le niveau de pauvreté de sa région avant d’apprécier cette initiative.

« La région qui vous reçoit a le niveau de pauvreté le plus élevé du pays 65% ‘indice de pauvreté. Il y’a des districts dans cette région qui n’ont pas eu une seule salle de classe depuis le temps colonial. C’est à travers le projet ANAFIC que ces localités pourront avoir au moins trois salles de classes et un poste de santé. C’est pour vous dire que cette initiative est la bienvenue dans la région. Et la cible que vous avez choisie est celle qui le mérite. Vous ne vous êtes donc pas trompés. Nous demandons aux bénéficiaires d’être de vrais relais des informations qu’ils auront au terme de cette formation auprès de leurs communautés » dira le gouverneur avant de déclarer ouvertes les activités d’une qui dureront trois jours.