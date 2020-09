Lancement d’un projet de réalisation de 10 forages dans les marchés de Matoto

Le maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara a procédé samedi 05 septembre 2020, au lancement d’un programme d’adduction d’eau potable dans plusieurs quartiers et d’autres projets d’intérêt social de la population de la commune.

Dans son intervention, le Maire de Matoto, a souligné que ces projets s’inscrivent dans le cadre de la réalisation de ses promesses de campagne de 2018, et ce, grâce au soutien du président de la République Pr. Alpha Condé.

L’Objectif dit-il est de réaliser dix (10) Forages avec Pompes Électroniques de 5000 litres par fontaine dans les grands marchés de la commune et certains quartiers. Aussi l’implantation des lampadaires d’éclairage dans 5 cinq (05) marchés où s’effectuent les débarquements des produits locaux, à savoir: le Marché Enta, Gbessia, Yimbaya Tannerie, Matoto Centre et Matoto Parc.

« Cela permettra aux femmes vendeuses qui effectuent des déplacements dans les marchés hebdomadaires et viennent débarquer nuitamment leurs produits, de vaquer librement à leurs affaires sous les lampadaires solaires sans crainte d’être attaquées par des bandits », a indiqué le maire de Matoto.

Mamadouba Tos Camara a annoncé qu’il est également prévu dans le même projet, l’extension et la construction des hangars dans les marchés de la commune. Egalement l’extension du bloc administratif de la mairie, la construction d’un centre de santé à Lansanaya, l’assainissement et le curage des caniveaux qui sont en cours de réalisation.

Le président du conseil communal de Matoto, a sensibilisé les citoyens sur l’importance de leur participation à cette élection présidentielle, à laquelle ne pourront participer que ceux qui détiennent leur carte d’électeur.

En réponse, les bénéficiaires ont salué ces gigantesques actions initiées par leur Maire en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations de sa commune.

La présidente des femmes du marché de Matoto, Maciré Camara a réaffirmé engagement des femmes de soutenir tous les projets de développement initiés par la mairie.

A rappeler que c’est l’entreprise GS NILE Forage qui est chargée de la réalisation des travaux. Les responsables promettent de respecter le délai contractuel.