Le lundi 22 avril 2019 s’est tenu dans la mairie de HOUSTON, le lancement officiel de la Chambre de Commerce de l’Afrique de l’Ouest.

La cérémonie était présidée par le maire de HOUSTON, M. Sylvester Turner. On notait également la présence des élus du congrès américain; des hommes d’affaires de la région du Texas et des Ambassadeurs ou représentants des Ambassades des pays de l’Afrique de l’Ouest. L’Ambassadeur Kerfalla YANSANE était représenté par son Conseiller Économique, M.Mamadou DIALLO qui dans son discours de circonstances a rappelé les principales réformes engagées en Guinée depuis 2011 sous le leadership du Président de la République, le Professeur Alpha CONDE ainsi que les opportunités d’investissements qu’offre le pays dans les secteurs des mines, de l’agriculture, de l’énergie, des Technologies de l’Information, des services etc. Il a surtout insisté sur la volonté des autorités du pays de diversifier son économie en développant son potentiel agricole à travers l’agrobusiness.

Il a profité de la tribune pour informer les hommes d’affaires présents à la cérémonie de l’arrivée prochaine du Président de la République aux États Unis d’Amérique à l’invitation du Gouvernement américain pour présenter les opportunités d’investissements en Guinée. Le Conseiller Économique les a invités de profiter du séjour présidentiel pour renforcer la coopération entre les États Unis d’Amérique et la Guinée dans le domaine économique et Financier. Dans le bureau de la nouvelle Chambre de Commerce de l’Afrique de l’Ouest, notre compatriote Alpha BALDE, Président du Conseil des Guinéens des États Unis d’Amérique a été élu membre.