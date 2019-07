L’ANP, le régulateur des médias ivoiriens, lance le « Grand Prix de la presse de Côte d’Ivoire »

L’Autorité nationale de la presse ivoirienne (ANP), régulateur de la presse imprimée et de la presse numérique, a procédé vendredi au lancement du « Grand prix de la presse de Côte d’Ivoire » qui devrait être décerné en 2020.Au cours d’une cérémonie, vendredi à Abidjan, doublée d’un hommage aux partenaires de la presse, les différents « Prix ANP d’excellence 2020 » ont été présentés aux professionnels des médias et aux partenaires.

Quatre lauréats devraient être désignés par un jury selon des critères établis, à savoir le Grand prix récompensant l’entreprise de presse qui édite l’œuvre ou les meilleurs titres d’information générale, le Grand prix qui édite l’œuvre ou les meilleurs titres d’informations spécialisées.

Il existe également le Grand Prix pour l’organe de presse qui édite l’œuvre ou les meilleures productions numériques, et le Grand prix récompensant l’entreprise de presse qui édite l’œuvre ou les meilleures productions d’informations numériques spécialisées.

Le ministre ivoirien de l’Économie numérique et de la poste, Claude Isaac Dé, représentant le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, parrain de la cérémonie, a félicité l’ANP pour ces distinctions qui célèbrent les valeurs éthiques et managériales des entreprises de presse.

Les critères de présélection pour la presse numérique et imprimée exigent, entre autres, que les organes soient légalement constitués, affichent des productions d’articles de grands genres journalistiques, et le respect des obligations sociales et fiscales.

Le ministre de l’Économie numérique et de la poste a assuré que le gouvernement se tiendra aux côtés du secteur de la presse pour « la réussite de ce nouveau challenge ». Il a en outre salué l’élan de soutien des partenaires institutionnels et privés à l’avènement d’une presse ivoirienne performante.

Le président de l’ANP, Raphaël Lakpé, a rappelé que ce prix initialement dénommé « Prix CNP » de l’ex-Conseil national de la presse, a été créé par Eugène Kakou, un doyen et journaliste émérite ivoirien, à qui il a été remis par l’entremise de son fils un « acte de reconnaissance ».

Depuis sa première édition, chaque année, le régulateur de la presse ivoirienne a pris le pari d’organiser ce prix qui met en lumière les valeurs d’éthique, de déontologie et les qualités managériales des entreprises. Et ce, en vue d’une pédagogie par l’exemple.

Des partenaires institutionnels, des organismes internationaux et des acteurs du secteur public et privés, ont reçu des « actes de reconnaissance » pour leurs efforts dans l’accompagnement de la presse en Côte d’Ivoire.

Le nouveau régime de la presse en Côte d’Ivoire prend désormais en compte, en plus de la presse écrite, la presse en ligne. A cet effet, le régulateur a mis en place un monitoring aux fins de veiller au respect des règles liées au métier de la presse et à la déontologie.