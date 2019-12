L’archevêque d’Abidjan demande à Ouattara de gracier les prisonniers pro-Soro

L’archevêque métropolitain d’Abidjan, le Cardinal Jean-Pierre Kutwa a demandé « humblement » lundi soir au président ivoirien Alassane Ouattara de gracier les proches de Guillaume Soro, l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, emprisonnés la semaine dernière pour trouble à l’ordre public.« La paix que nous recherchons est également le chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Au nom de cette réconciliation, je demande humblement à vous M. le président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays », a plaidé le cardinal Kutwa dans une homélie lors d’une messe à la cathédrale Saint-Paul d’Abidjan à l’occasion de la 53è Journée mondiale de la paix.

Cette messe pour la paix a enregistré la présence du président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse, du vice-président et son épouse, du premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement.

« Je rêve d’un moment où tous nos grands leaders pourront s’asseoir autour d’une même table pour s’écouter mutuellement afin de travailler à ce que la recherche de la cohésion, de l’unité et de la paix président à toutes leurs paroles et actions politiques », a souhaité le dignitaire religieux invitant les uns et les autres à œuvrer pour un « environnement électoral apaisé » en 2020.

« Il y’a pour nous urgence aujourd’hui, de donner des signes qui vont dans le sens de l’apaisement et du vivre-ensemble », a estimé le Cardinal Kutwa.

Lundi dernier, la justice ivoirienne a arrêté puis déférés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) quinze personnes proches de M. Soro pour trouble à l’ordre public. M. Soro lui-même fait l’objet d’un mandat d’arrêt international lancé contre lui par la justice ivoirienne pour atteinte à l’autorité de l’État, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.