L’armée mauritanienne débarrasse Nouakchott de 80.000 tonnes d’ordures

L’armée mauritanienne, dans un communiqué reçu lundi à APA, annonce avoir pu débarrasser la capitale Nouakchott de 80.000 tonnes d’ordures « en l’espace de quelques jours ».La première du genre depuis une vingtaine d’années, cette opération, souligne le communiqué, a été menée par quatre unités militaires : le bataillon des commandos, la cinquième région militaire, le génie militaire et le bataillon du commandement et des services.

L’implication de l’armée dans le nettoyage de la capitale mauritanienne a été décidée quelques jours après l’entrée en fonction du nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

La fréquence des ordures accumulées aux abords des routes et des grandes rues à Nouakchott pose un sérieux problème de salubrité et d’hygiène pour les populations. De même, elle constitue un coup dur pour l’image de la plus grande ville du pays.

A ce problème s’ajoute le casse-tête chronique des décharges d’ordures situées souvent aux extrémités de la capitale, donc près des populations qui s’en plaignent régulièrement sans voir une solution viable pointer à l’horizon.

Habituellement en charge de l’enlèvement des ordures, les municipalités s’en lavent les mains, au motif qu’elles en ont été complètement dépossédées depuis la décentralisation de la ville et la création de la communauté urbaine de Nouakchott.

Cette dernière rétorque qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour le nettoyage quotidien de tous les quartiers de Nouakchott.

La communauté urbaine a été remplacée récemment par un Conseil régional qui n’a pas encore commencé son travail.