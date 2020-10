L’artiste Louny offre deux tonnes de riz à des associations

L’artiste rappeur et producteur Lounceny Keita Alias ​​Louny a fait parler son cœur le vendredi, 09 octobre 2020. L’artiste a offert deux tonnes de riz à ces confrères artistes handicapés.

Ce sont les associations Wombéré et Nimba qui ont bénéficié de ce don du jeune rappeur Louny. La cérémonie de donation s’est déroulée au département de la culture et du patrimoine historique.

« Nous sommes ici c’est pour faire un don à mes confrères artistes. À ces périodes difficiles de Covid-19, il n’y a pas de concerts, il n’y a pas de revenus il y en a qui ont du mal à arrondir les fins du mois donc on a offert deux tonnes de riz à deux associations ( Wombéré et Nimba) d’artistes handicapés », a déclaré l’artiste.

Le raggaman Balla Kanté représentant le groupe Nimba qui regroupe des artistes handicapés, une des structures bénéficiaires de ce don a exprimé toute sa satisfaction avant de remercier le donateur.

« Voir un artiste qui fait des trucs comme ça en guinée ce n’est pas facile… si un artiste pense à ses frères artistes qui sont handicapés franchement je le remercie et je prie le bon Dieu qu’il guide ses pas et le donne longue vie et la santé », a-t-il martelé.

De son côté, le département des sports, de la culture et du patrimoine historique par la voix de son secrétaire général invite les autres artistes à emboiter le pas à Louny afin d’aider ceux qui sont dans le besoin en cette période de pandémie.

« C’est un artiste qui vient au secours des artistes. C’est une action salvatrice et une action qu’il faut encourager. Le fait qu’un artiste qui fait des productions scénographiques, ce même artiste à travers sa maison de production pense à ces collaborateurs à ces confrères, je crois que c’est un exemple à suivre surtout en cette période de Coronavirus qui depuis plus de 6 mois paralyse toutes les activités culturelles dans notre pays. Je voudrais donc au nom du département vous remercié », dit Isto Keira.