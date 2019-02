L’artiste musicienne burkinabè Stelbee nominée au prix ‘’Lifetime Achievement Award »

L’artiste burkinabè Stella Aïcha Sagnon, alias Stelbee, est nominée au prix «Lifetime Achievement Award» 2019 de l’ONG Indienne Peaceful mind, a-t-on appris dimanche auprès de la musicienne.«L’année 2019 débute avec une nouvelle que j’aimerais partager avec vous », écrit la chanteuse sur sa page Facebook, visitée par APA, dimanche.

Elle ajoute dans le même texte : «Nous avons été nominés pour recevoir le « Trophée rendant hommage aux œuvres réalisées tout au long de notre vie « , décerné pour la première fois à des Artistes par la Fondation Indienne Peaceful mind».

Il en ressort également que le trophée sera remis à Lusaka (en Zambie), lors de la cérémonie du « Executive Leadership Summit, The heroes we deserve », en présence de ministres, Ambassadeurs, Leaders et autorités les plus influentes du continent.

Stella Aïcha Sagnon, allias Stelbee, dit merci à tous ses fans et tous ceux qui la suivent, avant de préciser : «Nous représentons les valeurs de notre Culture et de notre Continent !».

Le prix «Lifetime Achievement Award» est un trophée qui rend hommage aux œuvres réalisées tout au long de la vie. C’est pour la première fois qu’il est décerné à des artistes par l’ONG Indienne Peaceful mind.

Originaire du Burkina Faso, Stelbee, depuis le Maroc où elle réside actuellement, s’est imposée comme une artiste légendaire focalisée sur la promotion des valeurs culturelles et ancestrales du continent africain.

L’artiste musicienne a mis sur le marché discographique, sa première œuvre musicale intitulée «Femme consciente», en 2013.